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Держспецзвʼязку опублікувала поради для українців на окупованих територіях, як безпечно залишатися на звʼязку

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Держспецзвʼязку опублікувала поради для українців на окупованих територіях, як безпечно залишатися на звʼязку

Gilles Lambert / Unsplash

Державна служба спецзвʼязку дала рекомендації жителям окупованих територій, як безпечно залишатися на звʼязку:

  • Якщо немає мережі вашого оператора, спробуйте підключитись до інших українських мобільних операторів за допомогою національного роумінгу.
  • За можливості не купуйте російські сім-картки. Як тримати звʼязок із рідними за відсутності українського мобільного звʼязку — читайте тут.
  • Якщо купувати сім-картку все-таки доводиться, спробуйте отримати її без паспорта — не передавайте окупантам своїх персональних даних.
  • Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до української інтернет-мережі, намагайтесь спілкуватись з усіма через месенджери в домашній мережі Wi-Fi, обмежте спілкування в мобільній мережі російських операторів.
  • Якщо ваш інтернет-провайдер підключений до російської мережі, завжди використовуйте VPN-сервіс на телефоні та компʼютері.
  • Не зберігайте в телефоні інформацію, яка може вам зашкодити.
  • Використовуйте месенджери з відкритим кодом.
  • Дивіться українське телебачення на відкритому супутнику, слухайте наше радіо на середніх радіохвилях (1278, 1404, 873, 657 кГц) або в застосунку «Дія».