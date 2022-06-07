Україна та Польща підписали наймасштабнішу угоду про постачання зброї за останні 30 років

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна підписала з Україною один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років.

Про це повідомляє канцелярія премʼєра Польщі.

«Зараз ми підписуємо один з найбільших контрактів на озброєння за останні три десятиліття — продаж зброї українцям в Україні. Ця зброя добре перевірена, і сьогодні ми знаємо, що вона буде дуже важлива на полі бою», — цитує Моравецького відомство.

Він також повідомив, що йдеться про продаж самохідних артилерійських установок Krab.

Віцепремʼєр Польщі Сасін також зауважив, що цей контракт є рекордним для Польщі — його вартість становить понад 2,7 мільярда злотих. Це приблизно $650 млн.