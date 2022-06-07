Депутата Одеської облради впіймали на хабарі у 120 тисяч гривень

Детективи НАБУ спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили депутата Одеської обласної ради — голову однієї з постійних комісій облради під час отримання хабаря.

Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, посадовець одержав від директора лікарні 120 тисяч гривень за те, що не буде перешкоджати діяльності підприємства, а також за «гарантію» залишення на посаді.

Хабарника викрили «на гарячому» під час одержання грошей.

За скоєне одеському депутату може загрожувати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.