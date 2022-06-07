СБУ затримала чоловіка, який створив понад 20 сайтів з проросійською пропагандою

У Київській області Служба безпеки України затримала чоловіка, який створив понад 20 проросійських видань.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Підозрюваний створив та адміністрував майже 20 інтернет-ресурсів, де велася проросійська пропаганда. Там він поширював матеріали із запереченням скоєння воєнних злочинів військовослужбовцями збройних сил рф. За свою роботу чоловік отримував оплату з території рф, у тому числі з використанням підсанкційних платіжних систем.

Чоловікові оголосили підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною і запереченні збройної агресії рф та глорифікації її учасників. Перевіряється інформація щодо його причетності до інших злочинів проти засад національної безпеки України.