У ЄС домовилися про єдиний зарядний пристрій для всіх електронних гаджетів. Це зекономить кошти та зменшить відходи

У Європейському Союзі досягли згоди про те, що всі електронні гаджети повинні мати однаковий розʼєм під зарядний пристрій. Це означає, що будь-який продавець електроніки в ЄС повинен буде підлаштовувати свої гаджети під єдиний стандарт.

Про це пише пресслужба Європарламенту.

Наразі це лише попередня угода між представниками Європарламенту та країнами-членами ЄС. Вона спрямована на те, щоб зробити електроніку в ЄС більш екологічною, скоротити кількість електричних відходів та полегшити життя користувачам.

Угода передбачає, що до осені 2024 року у Євросоюзі всі нові гаджети повинні мати однаковий зарядний розʼєм — Type-C. Це стосується смартфонів, планшетів, електронних книг, портативних приставок, колонок, навушників та інших пристроїв. Усі вони повинні мати розʼєм Type-C незалежно від виробника. Водночас ноутбуки теж мають протягом 40 місяців адаптуватися до єдиного розʼєму.

За оцінками ЄС, нові правила дозволять користувачам економити близько €250 мільйонів на рік на закупівлі різних зарядних пристроїв. Також це може зменшити кількість побутових електронних відходів приблизно на 11 тисяч тонн.