У Міноборони розповіли як родичам полонених, або зниклих військовослужбовців отримати належні виплати

У Міністерстві оборони розповіли, як родичам військовополонених, або зниклих безвісти військових отримати виплати.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міноборони АрміяINFORM.

За такими військовими зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Також їхнім сім’ям щомісячно виплачується грошове забезпечення, згідно з постановою Кабінету Міністрів № 884 від 30 листопада 2016 року.

Що потрібно зробити?

Для того, щоб отримувати виплату, члени родини мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини. До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Командир (начальник, керівник) військової частини (установи, організації) розглядає протягом 15 днів подані документи та ухвалює рішення про виплату, або відмову у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Юристи пояснюють, що право на отримання виплат мають наступні категорії:

дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем; законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

Виплата цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

Виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах. У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.