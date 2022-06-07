Туреччина запустила масове виробництво потужних боєприпасів для безпілотників Bayraktar

Туреччина запустила серійне виробництво нових потужних боєприпасів з лазерним наведенням для безпілотників Bayraktar TB2.

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah.

Мініатюрний боєприпас Bozok з лазерним наведенням уже пройшов кілька успішних бойових випробувань. Боєприпас має проникну бойову частину збільшеної потужності та дальність застосування до 15 кілометрів.

Його легкий та компактний дизайн дозволяє забезпечити експлуатаційну сумісність із дронами, де вага має вирішальне значення.