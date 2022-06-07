Запорізька ОВА: Війська рф відходять з Мелітопольського та частини Василівського районів. Це може бути ротація

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська почали відводити свої підрозділи з Мелітопольського та частини Василівського районів до Херсону. Це може бути ротація.

Про це пише Запорізька ОВА у своєму Telegram-каналі.

Старух підкреслив, що російські підрозділи відходять у бік Херсону.

Водночас він запевнив, що на Запоріжжі зводять лінії захисту, що суттєво допомагає українським військовим оборонятися. Наразі створено багато фортифікаційних споруд на підступах до Запоріжжя.