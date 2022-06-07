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ЗСУ ліквідували понад 31 тисячу російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 104 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 360 осіб, а також:

  • 1 390 танків;
  • 3 416 бойових броньованих машин;
  • 694 артилерійські системи;
  • 207 реактивних систем залпового вогню;
  • 96 засобів ППО;
  • 212 літаків;
  • 177 гелікоптерів;
  • 553 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 405 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Словʼянському напрямку.