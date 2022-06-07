В Україні 263 дитини загинули від дій російських окупантів

Станом на ранок 7 червня 2022 року понад 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 263 дитини загинули та понад 467 поранені.

Ці цифри не є остаточними, оскільки в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і на звільнених територіях їх ще встановлюють.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 190, Київській — 116, Харківській — 112, Чернігівській — 68, Луганській — 53, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у Києві — 16, Житомирській — 15.

Через постійні бомбардування та обстріли пошкоджені 1 940 закладів освіти, з них 184 зруйновані повністю.