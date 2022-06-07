ВМС України відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя

Російську блокаду українських південних портів можуть послабити через відхід військових кораблів рф від берегів України. Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

«ВМС України заявили, що відтіснили російський Чорноморський флот більш ніж на 100 км від узбережжя України, що, ймовірно, послабить тиск російської блокади на південні порти України», – прогнозують аналітики.

Відтак російські вмс змушені змінити свою тактику в Чорному морі та більше покладатися на системи берегової оборони «Бал» та «Бастіон» в окупованих Херсоні та Криму, а також посилювати свої засоби ППО на Зміїним.

Також в ISW врахували повідомлення Міноборони України про те, що російські війська перекинули до Криму додаткові дивізіони ППО С-300.