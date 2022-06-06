Apple показала операційну систему iOS 16. Що в ній нового?

Компанія Apple презентувала нову операційну систему iOS 16.

У ній переробили екран блокування і дозволили користувачам налаштовувати годинники та віджети, у тому числі анімовані, а також «живі» спливаючі сповіщення.

При цьому екранів блокування може бути кілька, на кожен з них можна встановити окрему фотографію. Перемикатися між різними екранами можна, пересуваючи їх убік.

Додали також функцію Live Activities. Вона обʼєднує оповіщення про ті події, які оновлюються просто зараз.

Повідомлення в iOS тепер можна редагувати в уже надісланому повідомленні, а функція Live Text вміє взаємодіяти з відео.

Зʼявилася можливість розділити платіж на чотири рівні частини та сплатити їх із різницею в часі без будь-яких переплат з функцією Apple Pay Later. А замовлення можна відстежити в Apple Wallet.

Фотографії, що зберігаються в iCloud, відтепер додаються до спеціальної папки, якою можна ділитися з іншими.

Функція Safety Check подбає про безпеку. Відтепер є можливість скасувати раніше надані комусь дозволи, наприклад, заборонити відстежувати ваше місцезнаходження або переглядати фото.