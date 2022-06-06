AP: Україна почала отримувати тіла загиблих захисників «Азовсталі»

Україні російська сторона почала передавати тіла українських бійців, які загинули на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі, повідомив військовий командир, колишній лідер «Азову» Максим Жорін.

Про це пише Associated Press.

Десятки тіл бійців, вилучених із розбомбленого заводу, тепер окупованого росіянами, перевезли до Києва, де триває експертиза ДНК для ідентифікації останків.

Полк «Азов» був серед українських підрозділів, які майже три місяці захищали «Азовсталь».

Наразі невідомо, скільки тіл ще може залишатися на заводі, який російські війська постійно обстрілювали з землі, повітря та моря.