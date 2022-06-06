AP: Україна почала отримувати тіла загиблих захисників «Азовсталі»

Україні російська сторона почала передавати тіла українських бійців, які загинули на металургійному заводі «Азовсталь» у Маріуполі, повідомив військовий командир, колишній лідер «Азову» Максим Жорін.
Про це пише Associated Press.
Десятки тіл бійців, вилучених із розбомбленого заводу, тепер окупованого росіянами, перевезли до Києва, де триває експертиза ДНК для ідентифікації останків.
Полк «Азов» був серед українських підрозділів, які майже три місяці захищали «Азовсталь».
Наразі невідомо, скільки тіл ще може залишатися на заводі, який російські війська постійно обстрілювали з землі, повітря та моря.
- Ввечері 16 травня розпочався процес вивезення українських військових із заводу «Азовсталь» у Маріуполі. Першими виїхали понад 250 бійців. Тоді 53 важкопоранених бійців вивезли до лікарні в окупованому Новоазовську. Ще 211 військових відправили до окупованого населеного пункту Оленівка.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.
- 5 червня дружина захисника Маріуполя розповіла, що СІЗО, де перебувають захисники Маріуполя, переповнене, а їжа та вода потребують покращення.
- Сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Він вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони «публічні полонені». Зеленський також зазначив, що їхнім звільненням займається Головне управління розвідки.