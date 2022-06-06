Зеленський вважає мінімальним ризик повторного вторгнення в Україну з території білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає мінімальними ризики повторного вторгнення в Україну з території білорусі.

Про це він сказав на пресконференції з українськими журналістами.

«Поки наші аналітики, експерти, не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі», — сказав він. При цьому президент зазначив, що українські військові готові на випадок загострення ситуації.

У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил повідомлялося, що на території білорусі, вздовж українського кордону, розташовані російські сили та оперативно-тактичні ракетні комплекси «Іскандер-М», зенітно-гарматні комплекси «Панцир-С1», зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.