Еліна Світоліна втратила титул першої ракетки України. Найкращою тенісисткою країни стала Ангеліна Калініна

Ангеліна Калініна випередила Еліну Світоліну у новому рейтингу Жіночої тенісної асоціації та стала першою ракеткою України. Світоліна утримувала цей титул з 2012 року.

Калініна отримала 1348 рейтингових очків та посіла 35-ту позицію, а Світоліна опустилася на 37-ме місце з 1324 очками.

Еліна Світоліна була найкращою тенісисткою України 10 років. У травні вона оголосила, що вагітна, взяла паузу в карʼєрі та втратила свої позиції.

Наразі лидерство у рейтингу WTA належить полячці Ізі Швьонтек, яка 4 червня стала переможницею Ролан Гаррос і має 8631 очко. Друге місце посідає Анетт Контавейт з Естонії з 4326 очками. Третя — іспанка Паула Бадоса отримала 4245 очків.

Крім Калініної та Світоліної, місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації мають ще дві українки. Марта Костюк — 79 місце та 820 очок і Даяна Ястремська, яка має 814 очок і посідає 80 місце.