Правоохоронці домоглися арешту майна агрокомпанії на 150 млн гривень. Компанія належить росіянам

Правоохоронці домоглися арешту майна російської компанії на 150 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Серед заарештованого — 26 одиниць транспортної техніки на 30 млн грн, земельна ділянка площею 5 га орієнтовною вартістю 6 млн грн та комплекс будівель загальною площею 6 тис. кв. м вартістю понад 120 млн грн. Вони належали підприємству, директором та засновниками якого є бізнесмени рф.

Підприємство спеціалізується на продажі сільгосптехніки та додаткового обладнання. Правоохоронці передали ці активи в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.