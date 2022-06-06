Міноборони: На Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили наступ та відкинули сили росіян

Армія росії наступала у напрямках Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Українські військові відбили атаку.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник у Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Збройні сили України продовжують оборонну операцію та нищать живу силу і техніку противника. За оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу на Донецькому і Луганському напрямках наші бійці успішно відбили сім ворожих атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки», — заявив він.

Також Мотузяник розповів, що за минулу добу російська авіація 39 разів вилітала з аеродромів, щоб бомбити територію України. Війська росії випустили крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря за допомогою дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а для пуску з повітряного простору над акваторією Каспійського моря використали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

Також росіяни завдавали ракетних ударів береговими ракетними комплексами «Бастион-П» з позиційного району в західній частині Криму.

«Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300», — додав речник Міноборони.