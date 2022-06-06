Міноборони: Військово-морські сили відкинули ворога від берегів України на понад 100 км

Українські військові відкинули російський флот на 100 км від берегів України.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

«У результаті наших активних дій з ураження морських сил противника корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуте від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів», — йдеться у повідомленні.

Там додали, що в намаганні відновити контроль над північно-західною частиною Чорного моря противник змушений змінити тактику і розгорнути в Криму та у Херсонській області берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон» та перекинути додаткові сили на острів Зміїний.

Також зберігається ймовірність висадки десанту на одеське узбережжя та загроза ракетних ударів по Україні. Окупанти почали частіше застосовувати застарілі протикорабельні ракети для обстрілу наземних обʼєктів.