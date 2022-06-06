Південна Корея та США на тлі провокацій КНДР запустили вісім ракет

У Південній Кореї місцеві військові разом зі США здійснили запуск восьми балістичних ракет із ATACMS у відповідь на провокації КНДР, яка теж відновила випробування своїх ракет.

Про це пише Yonhap.

Ракети запустили о 04:45 за місцевим часом у східній провінції Канвон. Там наголошували, що провокації КНДР із запуском балістичних ракет отримають належну реакцію від Південної Кореї.

Напередодні, в неділю, Північна Корея знову запустила свої балістичні ракети в Японське море. За попередніми даними, КНДР випробувала 8 ракет. Так там відреагували на початок масштабних військових навчань США та Південної Кореї, в яких брав участь навіть авіаносець.