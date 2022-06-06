Голова Луганщини Гайдай: У Сєвєродонецьку ситуація погіршується, а в Лисичанську окупанти зруйнували пекарню

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай відзвітував про ситуацію в області, де тривають важкі бої з російськими окупантами. За його словами, у Сєвєродонецьку українським військам важко, але вони утримують частину міста.

Про це він пише у своєму Telegram-каналі.

За словами Гайдая, бої в місті дуже динамічні. Російські війська продовжують наступати, але ЗСУ утримують позиції в промзоні Сєвєродонецька.

Він зазначає, що кількість обстрілів Сєвєродонецька та Лисичанська зросла в десятки разів. Зокрема, у Лисичанську окупанти обстріляли пекарню, яка готувала хліб для тих місцевих, хто залишився.

«Рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1 000 кв. м у Лисичанську. Росіяни обстріляли пекарню, яка до останнього випікала хліб для місцевих жителів. Крім пекарні, постраждали декілька будівель державних установ та дві багатоповерхівки», — зазначив Гайдай.

У Привіллі отримала поранення одна жінка, у Гірському росіяни знищили три будинки, у Золотому — 16 будинків, а у Врубівці — шість будинків.

Росіяни намагаються наступати в районі Білогорівки та Миколаївки, але зазнали втрат та відступили.