За 103 дні війни росія втратила вбитими 31 250 військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 103 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 250 осіб, а також:
- 1 386 танків;
- 3 340 бойових броньованих машин;
- 690 артилерійських систем;
- 207 реактивних систем залпового вогню;
- 96 засобів ППО;
- 211 літаків;
- 176 гелікоптерів;
- 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 395 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 53 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Слов’янському напрямку