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За 103 дні війни росія втратила вбитими 31 250 військових

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 103 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 250 осіб, а також:

  • 1 386 танків;
  • 3 340 бойових броньованих машин;
  • 690 артилерійських систем;
  • 207 реактивних систем залпового вогню;
  • 96 засобів ППО;
  • 211 літаків;
  • 176 гелікоптерів;
  • 551 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 125 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 395 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Слов’янському напрямку