За 103 дні війни росія втратила вбитими 31 250 військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 103 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 250 осіб, а також:

1 386 танків;

3 340 бойових броньованих машин;

690 артилерійських систем;

207 реактивних систем залпового вогню;

96 засобів ППО;

211 літаків;

176 гелікоптерів;

551 безпілотник оперативно-тактичного рівня;

125 крилатих ракет;

13 кораблів/катерів;

2 395 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

53 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Слов’янському напрямку