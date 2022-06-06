ISW: Контратаки ЗСУ у Сєвєродонецьку змушують росію залишати вразливими інші напрямки

За останні 48 годин українській військові провели успішну контратаку у Сєвєродонецьку та відтіснили росіян до східної околиці міста та з південних населених пунктів.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні за 5 червня.

Вони припускають, що українські сили намагаються використати зосередження військ рф на Сєвєродонецьку для проведення контратак на інших напрямках наступу.

ЗСУ відбивають місто, незважаючи на те, що російські війська продовжують скидати техніку та війська в район Сєвєродонецька та Лисичанська.

«Контрнаступальний тиск України, швидше за все, продовжить привертати увагу російських військ до Луганської області і, отже, залишить уразливі місця в оборонних зусиллях росії у Харківській області та вздовж південної осі», – прогнозують в Інституті.

Аналітики зазначили, що здатність ЗСУ успішно контратакувати у Сєвєродонецьку (прыоритетному напрямку кремля) ще раз вказує на зниження бойової сили російських військ в Україні.