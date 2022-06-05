Що у світі писали про війну в Україні 5 червня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Російсько-українська війна повністю змінює світову кліматичну політику, пише екомодерніст і виконавчий директор Breakthrough Institute Тед Нордхаус на Foreign Affairs. За одну ніч війна зробила більше, ніж два десятиліття глибокої стурбованості щодо впливу вуглецю на довкілля та трильйони доларів, витрачених на перехід на відновлювані джерела енергії. Тепер на передній план вийшла потреба держав в енергетичній незалежності ― і, хоча проблеми клімату посунулись униз у списку пріоритетів, за іронією, в підсумку викиди вуглецю зменшаться. На думку Нордхауса, досі підхід до змін клімату означав амбітні цілі та необов’язкові до виконання зобов’язання. Більшість рішень для зеленої енергетики були розроблені під час холодної війни як побічні продукти гонки озброєнь, включно з атомними електростанціями, технологіями енергоефективності та фотоелектричними сонячними панелями. Відтоді для зниження викидів вуглецю було зроблено мало. Однак 24 лютого все змінило. Залежність від російського викопного палива стала токсичною, і вдосконалення технологій відновлюваної енергетики вийшло в пріоритет. У цій сфері теж не все геополітично коректно: сонячні панелі часто є результатом рабської праці китайських уйгурів. Утім, для клімату цей варіант вигідніший.

The Independent пише, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну європейські компанії збільшили поставки російської нафти майже вдвічі. Видання посилається на новий аналіз даних про судноплавство від компанії Refinitiv, проведений антикорупційною групою Global Witness. Він показує, наскільки судноплавні компанії, що базуються в Греції, на Кіпрі та на Мальті, збільшили обсяги транспортування російської нафти по всьому світу, скориставшись великими стрибками ставок на танкерні вантажі. Ці поставки принесли росії мільярди доларів, забезпечивши життєво важливі кошти для продовження жорстокої війни. Загалом компанії з цих трьох країн придбали 178 мільйонів барелів російської нафти на суму $17,3 млрд. Нещодавній пакет санкцій ЄС дозволяє російській нафті продовжувати надходити в Європу трубопроводами, а компанії з Греції, Мальти та Кіпру зможуть і надалі постачати російську нафту країнам, які не входять до ЄС. Це залишає велику діру в російському нафтовому ембарго. При цьому, за словами колишнього міністра фінансів Греції, більшість із цих транспортних компаній зберігають свої прибутки в офшорах, тому майже нічого не приносять економіці країни.

CNN пише про партнерську програму Бюро Національної гвардії США, в рамках якої 144 бригада винищувачів Каліфорнії співпрацює з Військово-повітряними силами України. Видання поспілкувалося з пілотом винищувача, полковником Робертом Свертфагером, щоб дізнатися про його досвід роботи з програмою, а також з генералом Девідом Болдвіном, командувачем Державного військового департаменту, який надав ширший погляд на роботу програми під час війни. Свертфагер бере участь у програмі вже 20 років і відвідав Україну понад 70 разів. Полковник налагодив професійні та дружні стосунки з українськими колегами і, на жаль, уже втратив одного із друзів-українців під час війни ― полковника Олександра Оксанченка. Починаючи з 24 лютого співробітники Бюро Національної гвардії працювали з керівниками оборони України над уточненням запитів на озброєння, зараз обирають необхідні винищувачі. Негайною відповіддю будуть МіГи радянських часів, але Україна також шукає довгострокові рішення. Іще гвардійці щодня спілкуються з українцями, обговорюючи «тактику, поради та процедури». Болдвін поділився випадком, коли один з гвардійців по телефону допоміг українському солдату виправити осічку його Javelin, і це дозволило влучити у російський танк. За словами Свертфагера та Болдвіна, зв’язок, який українці та американці змогли встановити протягом багатьох років програми, має вирішальне значення для підтримки українців під час війни.