Керівник Запорізької ОВА: Майже 60% області окуповано росіянами

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух доповів президентові Володимиру Зеленському, що майже 60% області окуповані росіянами.

Про це він заявив під час візиту президента.

За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2 701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

На Запоріжжі створено гуманітарні хаби для прийому мешканців тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де тривають бойові дії.

«Останні 15 днів найбільша кількість людей приїжджає з Херсонської області. Також прибувають із Маріуполя», — сказав Старух.

Президент доручив керівництву області надати всю необхідну допомогу переміщеним людям.

«Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розвʼязати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці», — зазначив Зеленський.