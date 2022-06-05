На Донбасі українська армія відбила 7 російських атак і знищила 43 окупантів рф

Упродовж доби українські захисники на Донбасі відбили 7 атак російських військ.

Угруповання Обʼєднаних сил повідомляє, що на двох локаціях ще тривають бої.

Росіяни втратили 4 танки, 3 артилерійські системи, 8 броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки, гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.

У районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання «Схід» ЗСУ за цю добу знищили 43 росіян, дві одиниці автотехніки та гелікоптер.

Окупанти рф обстріляли більш як 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 41 цивільний об’єкт, з них: 33 житлові будинки, лікарню, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.

Через російські обстріли загинули семеро цивільних. Дані про загиблих і поранених наразі уточнюють.