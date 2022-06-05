Хакери атакували OLL.TV під час матчу Україна — Уельс. Вони включили російську пропаганду замість футболу

Сервіс інтернет-телебачення OLL.TV зазнав хакерської атаки під час трансляції матчу з футболу між Україною та Уельсом.
Про це повідомляє Tribuna.
Замість трансляції матчу в ефірі з’явилися російські пропагандистські канали, а логотипи каналів «Футбол 1» і «Футбол 2» хакери замінили на лого каналу «Россия 1». У деяких користувачів сервіс взагалі перестав працювати.
Коментатор матчу Віктор Вацко у прямому ефірі побажав росіянам горіти в пеклі. Так він прокоментував атаку хакерів.
- Сьогодні Україна грає матч фіналу плей-оф за вихід на Чемпіонат світу 2022. На моменту публікації новини рахунок матчу — 1:0 на користь Уельсу.