Хакери атакували OLL.TV під час матчу Україна — Уельс. Вони включили російську пропаганду замість футболу

Сервіс інтернет-телебачення OLL.TV зазнав хакерської атаки під час трансляції матчу з футболу між Україною та Уельсом.

Про це повідомляє Tribuna.

Замість трансляції матчу в ефірі з’явилися російські пропагандистські канали, а логотипи каналів «Футбол 1» і «Футбол 2» хакери замінили на лого каналу «Россия 1». У деяких користувачів сервіс взагалі перестав працювати.

Коментатор матчу Віктор Вацко у прямому ефірі побажав росіянам горіти в пеклі. Так він прокоментував атаку хакерів.