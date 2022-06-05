Під час залізничної аварії в Німеччині загинули дві українки

Внаслідок аварії на залізниці у Німеччині, яка сталася 3 червня, загинули дві українки.

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що обидві жінки були біженками. Крім того, Bild повідомляє, що з однією з них була дитина, яка отримала серйозні травми та перебуває у лікарні.

Аварія трапилася 3 червня близько 12:15. Регіональний потяг прямував до Мюнхену і неподалік Гарміш-Партенкірхена зійшов з рейок, перекинулися кілька вагонів. В аварії загинули щонайменше 5 людей, понад 40 мандрівників зазнали поранень.