До Ради внесуть законопроєкт про списання боргів за споживчими кредитами на знищене під час війни майно

Українцям можуть списати споживчі кредити на майно, яке було знищене внаслідок російської агресії.
Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
«За дорученням президента погодили з главою Нацбанку та премʼєр-міністром розробку законопроєкту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого та нерухомого майна, яке було знищене під час військових дій», — написав Гетманцев.
Він додав, що цей законопроєкт внесуть до парламенту протягом наступного тижня. «Людина не повинна виплачувати борг за обʼєкт, що не існує», — додав нардеп.
- Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що в Україні через вторгнення військ росії знищені 350 тисяч обʼєктів.
- У травні Міністерство інфраструктури України оцінило збитки від російського вторгнення у $90 мільярдів, але реальна сума значно вища.