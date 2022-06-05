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Росія втратила на війні в Україні ще 100 своїх військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Станом на 5 червня російська армія у війні проти України втратила 31 150 військових — за останню добу додалися 100. Про це свідчать дані Генерального штабу України.

У техніці росія втратила:

  • танків — 1 381 (+5 за останню добу);
  • бойових броньованих машин — 3 392 (+13);
  • артилерійських систем — 686 (+6);
  • реактивних систем залпового вогню — 207 (без змін);
  • засобів ППО — 95 (без змін);
  • літаків — 210 (без змін);
  • гелікоптерів — 175 (без змін);
  • дронів — 548 (+8),
  • крилатих ракет — 122 (без змін);
  • кораблів та катерів — 13 (без змін);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2 360 (+23);
  • спеціальної техніки — 53 (+1).

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.