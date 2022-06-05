Росія втратила на війні в Україні ще 100 своїх військових

Станом на 5 червня російська армія у війні проти України втратила 31 150 військових — за останню добу додалися 100. Про це свідчать дані Генерального штабу України.
У техніці росія втратила:
- танків — 1 381 (+5 за останню добу);
- бойових броньованих машин — 3 392 (+13);
- артилерійських систем — 686 (+6);
- реактивних систем залпового вогню — 207 (без змін);
- засобів ППО — 95 (без змін);
- літаків — 210 (без змін);
- гелікоптерів — 175 (без змін);
- дронів — 548 (+8),
- крилатих ракет — 122 (без змін);
- кораблів та катерів — 13 (без змін);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 360 (+23);
- спеціальної техніки — 53 (+1).
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.
- Уранці 5 червня росія обстріляла Київ (жертв немає, одна людина постраждала) і Дніпропетровську область (інформацію про постраждалих уточнюють). Уночі росія обстріляла міста Дружківку та Краматорськ Донецької області, одна людина загинула.