Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на Словʼянському напрямку і штурмують у Сєвєродонецьку

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення станом на 5 червня.
- На Слов’янському напрямку росіяни завершили перегрупування і наступають у напрямках Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.
- На Донецькому напрямку росіяни зосереджені на наступі, аби оточити українських військових у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ та заблокувати логістичні шляхи.
- На Лиманському напрямку росія наступає у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.
- На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, штурмують у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Крім того, аби захопити панівні висоти, рф намагається наступати в напрямку Ниркове — Миколаївка.
- На Бахмутському напрямку, для доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, російська армія перекинула понад 20 одиниць озброєння та військової техніки.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють передній край оборони та тилові райони ЗСУ, аби не допустити їхнього перегрупування.
- На Харківському напрямку підрозділи росіян продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону. Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси в районі селища Черкаські Тишки.
- На Сіверському напрямку росія артилерією обстріляла об’єкти інфраструктури в районах селищ Старикове та Катеринівка Сумської області, а також селища Кам’янська Слобода Чернігівська області.
- На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступу ЗСУ, російська армія замінувала узбережжя річки Інгулець.
- На Миколаївському напрямку рф розгорнула до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагається відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового, але зазнала втрат і відійшла.
- У готовності до застосування в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу «Калібр».