Зеленський: Війська рф випустили по Україні вже понад 2,5 тисячі ракет

Президент Володимир Зеленнський заявив, що росія випустила по Україні вже 2 503 ракети різних типів.

Про це він заявив у щоденному зверненні до українців.

«На ранок сьогоднішнього дня кількість різних російських ракет, застосованих проти України, уже 2 503. Наші герої тримають позиції та роблять усе, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Я вдячний кожному захиснику, кожній захисниці, які наближають той день, коли росії все ж таки доведеться залишити Донбас у спокої», — заявив президент.

У своєму зверненні Зеленський нагадав про знищення військами рф Всіхсвятського скиту у Святогірській лаврі на Донеччині та закликав виключити росію з ЮНЕСКО. Також він нагадав, що в суботу в Україні вшанували памʼять дітей, загиблих унаслідок агресії рф. «Цю війну може зупинити своїм наказом одна людина в москві. Той факт, що цього наказу немає, і є приниженням для усього світу», — сказав президент, апелюючи до слів президента Франції Емманюеля Макрона, який закликав «не допустити приниження росії» після війни.