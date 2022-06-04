Інтернаціональний легіон добровольців повідомив про загибель своїх бійців

Інтернаціональний легіон добровольців, які воюють за Україну, сповістив про загибель чотирьох своїх бійців.

Про це повідомляється на сторінці легіону.

Загиблі добровольці були громадянами Нідерландів, Німеччини, Франції та Австралії. «Ми хочемо вшанувати пам’ять побратимів — Рональда Вогелара, Майкла О’Ніла, Бйорна Бенджаміна Клавіса та Вільфріда Блеріо. Немає таких слів, щоб висловити нашу вдячність за їхню службу та найвищу жертву… Їхня мужність і пам’ять про них завжди надихатимуть нас», — зазначили на сторінці Легіону.