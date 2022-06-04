ОК «Північ»: росія випустила шість ракет по прикордонних районах Сумщини

Уранці 4 червня росія випустила по Сумщині шість ракет типу «повітря-земля». Ворожий літак не перетинав державного кордону, били з території росії.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

Оперативне командування «Північ» уточнило, що близько 04:05 літак окупантів залетів зі сторони росії та завдав авіаудару. Попередньо, два «прильоти» у районі Піщаного та Стецьківки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформацію щодо жертв серед місцевого населення та руйнування уточнюють.

Також близько 12:04 спостерігачі зафіксували реактивний літак, який, рухаючись вздовж державного кордону, здійснив приблизно 6 запусків ракет по території України — у напрямку Гудового.

Втрат серед особового складу та техніки немає.