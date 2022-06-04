За 101 день війни ЗСУ ліквідували 31 050 російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 101 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 050 осіб, а також:
- 1 376 танків;
- 3 379 бойових броньованих машин;
- 680 артилерійських систем;
- 207 реактивних систем залпового вогню;
- 95 засобів ППО;
- 210 літаків;
- 175 гелікоптерів;
- 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 122 крилаті ракети;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 52 одиниці спеціальної техніки.
Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Запорізькому напрямку.