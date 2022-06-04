Новини

За 101 день війни ЗСУ ліквідували 31 050 російських військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 101 день повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 31 050 осіб, а також:

  • 1 376 танків;
  • 3 379 бойових броньованих машин;
  • 680 артилерійських систем;
  • 207 реактивних систем залпового вогню;
  • 95 засобів ППО;
  • 210 літаків;
  • 175 гелікоптерів;
  • 540 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 122 крилаті ракети;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 213 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 52 одиниці спеціальної техніки.

Найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Запорізькому напрямку.