У Маріуполі окупанти почали зносити завали будинків, не розбираючи їх

У захопленому Маріуполі російські окупанти почали зносити будинки без розбирання завалів, під якими можуть перебувати загиблі.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко і оприлюднив відповідне відео.

Перші будинки уже знесли — по проспекту Єдності 56—60, з посиленою охороною із залученням «державних волонтерів». За словами Андрющенка, окупанти так почали робити після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами.

Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати, адже після знесення все вивозять на сміттєзвалище Лівобережного району. Якщо в будівлях залишалися трупи, то їх разом зі сміттям вивантажили на сміттєвому полігоні.