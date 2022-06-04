На Луганщині через обстріли загинули мати з дитиною

У Гірській громаді на Луганщині внаслідок обстрілів загинули четверо людей, серед яких мати з дитиною, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне із життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського», — зазначив він.

У Сєвєродонецьку теж не вщухають бої, там російські війська несуть втрати, підсилюються, але продовжують штурмувати місто.

«Вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька», — сказав голова ОВА.