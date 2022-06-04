Війна, Привид Києва та Арестович: що українці шукали у Вікіпедії від початку російського вторгнення

Від початку російського вторгнення найпопулярнішими статтями україномовної Вікіпедії стали матеріали про повномасштабну війну, радника глави Офісу президента Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів — Привид Києва. Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня.
Про це повідомляє Wikimedia.
Найбільше читали статті, повʼязані з війною. До десятки найбільш популярних текстів увійшли:
- Російське вторгнення до України (2022) — 2,46 млн заходів на сторінку;
- Арестович Олексій Миколайович — 1,84 млн;
- Привид Києва — 655 780;
- Бандера Степан Андрійович — 637 218;
- Україна — 570 585;
- Іскандер (ВТРК) — 501 665;
- Жириновський В. В. — 488 433;
- Рашизм — 467 738;
- YouTube — 465 492;
- Точка (Т. Р. К.) — 430 222.