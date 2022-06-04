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Війна, Привид Києва та Арестович: що українці шукали у Вікіпедії від початку російського вторгнення

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Від початку російського вторгнення найпопулярнішими статтями україномовної Вікіпедії стали матеріали про повномасштабну війну, радника глави Офісу президента Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів — Привид Києва. Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня.

Про це повідомляє Wikimedia.

Найбільше читали статті, повʼязані з війною. До десятки найбільш популярних текстів увійшли:

  • Російське вторгнення до України (2022) — 2,46 млн заходів на сторінку;
  • Арестович Олексій Миколайович — 1,84 млн;
  • Привид Києва — 655 780;
  • Бандера Степан Андрійович — 637 218;
  • Україна — 570 585;
  • Іскандер (ВТРК) — 501 665;
  • Жириновський В. В. — 488 433;
  • Рашизм — 467 738;
  • YouTube — 465 492;
  • Точка (Т. Р. К.) — 430 222.