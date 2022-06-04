Війна, Привид Києва та Арестович: що українці шукали у Вікіпедії від початку російського вторгнення

Від початку російського вторгнення найпопулярнішими статтями україномовної Вікіпедії стали матеріали про повномасштабну війну, радника глави Офісу президента Олексія Арестовича та збірний образ столичних пілотів — Привид Києва. Ідеться про пошукові запити від 24 лютого до 24 травня.

Про це повідомляє Wikimedia.

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