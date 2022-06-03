Президент нагородив відзнакою «За мужність» 503 окремий батальйон морської піхоти. Яку лінію фронту вони захищали

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 503 окремий батальйон морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України.
Відповідний указ № 386/2022 опублікований на сайті глави держави.
«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою 503 окремий батальйон морської піхоти», — ідеться в указі.
- 12 березня в бою за Україну загинув офіцер 503 окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ капітан Павло Сбитов. Саме цей батальйон прикривав ділянку фронту між тоді оточеним Маріуполем і Волновахою.