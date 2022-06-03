ООН: Майже 3 млн українців отримали тимчасовий прихисток у Європі

За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, від початку російського вторгнення на територію України і до кінця травня тимчасовий прихисток у Європі отримали 2,93 млн українців.

Найбільша кількість реєстрацій такого статусу зафіксована у Польщі — 1,142 млн людей. При цьому за даними польських прикордонників, від початку війни до країни прибули 3,792 млн людей, а до України виїхали 1,795 млн.

На другому і третьому місцях за кількістю реєстрацій Чехія та Німеччина — 361,42 тис. і 329,34 тис. осіб.