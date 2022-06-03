Вечірнє зведення Генштабу: Росіяни мають частковий успіх у Сєверодонецьку, але невдало штурмували Бахмут, Соледар та Лисичанськ

Генштаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00 3 червня. Ситуація на фронті наступна:

Росіяни завдали ракетного удару в районі населеного пункту Краснопілля (Сумська область) та обстріляли з мінометів район пункту Михальчина Слобода (Чернігівська область).

На Слобожанському напрямку ворог намагається стримати просування ЗСУ до кордону.

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборони та руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Гелікоптери росіян Мі-8 завдали ударів по позиціях українських військ в районах пунктів Слатине та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу та зосередив угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Росіяни безуспішно провели наступ на Барвінкове та Святогірськ.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєверодонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмував східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Також росіяни невдало штурмували Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.