Війська росії обстріляли Дніпропетровську область — поранені троє людей

Війська рф обстріляли Дніпропетровську область. Вчора ввечері та сьогодні зранку під ворожим вогнем опинилася Зеленодольська громада області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Ввечері росіяни кілька разів прицільно вдарили по Марʼянському — цілеспрямовано нищили село. У результаті обстрілу поранені двоє дітей та їхня мама. Повністю зруйновали два будинки, ще кілька пошкодили. Газопровід та електромережі виведені з ладу.

Зранку армія рф знову атакувала Зеленодольську громаду з артилерії. Цього разу люди не постраждали.

У Марʼянському, яке напередоні сильно постраждало через атаку росіян, фахівці наразі відновлюють газ та світло.