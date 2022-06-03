Ранкове зведення Генштабу: у центрі Сєвєродонецька тривають бої, а росіяни готуються до наступу на Словʼянськ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на ранок 3 червня. У центрі Сєвєродонецька тривають бої, а росіяни готуються до наступу на Словʼянськ.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля білоруської армії зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно відбувається ротація підрозділів спецпризначення у прикордонних з Україною районах

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об’єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу. Поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території рф.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог концентрується на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Окупанти намагалися наступати в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мали та відійшли.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли українських позицій у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції.

У центральній частині Сєверодонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

З метою утримання рубежів оборони окупанти посилюють передові позиції за рахунок переміщення резервів на ймовірні напрямки наступу ЗСУ.