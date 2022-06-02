Frontex: До ЄС від війни втекли 5,3 млн українців, повернулись — 2,3 млн

Країни Європейського Союзу з початку російського вторгнення прийняли 5,3 мільйона громадян України, які тікали від війни. Назад повернулися 2,3 млн громадян.

Про це свідчать свіжі дані агентства Європейського Союзу з безпеки зовнішніх кордонів Frontex. Вони охоплюють підрахунки з 25 по 31 травня.

Останніми тижнями в Україну повертається більше людей, ніж залишає країну. З 25 по 31 травня ЄС залишили майже 260 тисяч українців. Загалом з початку війни на батьківщину повернулися 2,3 мільйони українців.