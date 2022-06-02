Міністр внутрішніх справ Монастирський вважає, що всі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі громадяни України повинні мати вогнепальну зброю для захисту себе і своїх домівок.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Міністр вважає, що українці «склали іспит».

«Насправді наші громадяни отримали тест на володіння зброєю, починаючи з 24 лютого. Були роздані десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. І це був величезний виклик для всіх нас [...]. Але сьогодні ми наближаємось до сотого дня спротиву [росії] і можемо сказати, що цей іспит складено. Сьогодні більшість власників зброї знаходяться на фронті [...]. Обіг зброї має бути врегульованим на рівні закону. Моя особиста позиція — для захисту власної домівки в українця має бути зброя», — сказав міністр.

Монастирський похвалив онлайн-опитування громадян щодо обігу вогнепальної зброї серед цивільного населення, яке провели в «Дії». Він сказав, що таке опитування охоплює найбільшу кількість людей, порівняно з іншими формами вимірювання громадської думки.