Окупанти в Маріуполі почали розстрілювати українських держслужбовців та волонтерів

В окупованому Маріуполі російські військові запровадили смертну кару. Вони засуджують та розстрілюють українських держслужбовців та волонтерів.

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Маріупольська міськрада.

«Фейковий суд «днр» засудив до 10-річного ув’язнення голову одного з приазовських селищ. Щонайменше одного держслужбовця страчено через розстріл», — повідомили там.

Крім цього, у вʼязниці в окупованій Оленівці росіяни утримують десятки волонтерів, які в березні-квітні допомагали людям з евакуацією, а також привозили гуманітарку.

Також очікує свого фейкового вироку і українська суддя. У міськраді є інформація про те, що окупанти застосовують до неї тортури.