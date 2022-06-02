У Києві заборонили плавати на катерах та човнах на період дії воєнного стану. Пляжний сезон поки теж не розпочинатимуть

У межах Києва на період дії воєнного стану заборонили навігацію для маломірних суден на водних об’єктах. Про це повідомили в КМДА.
Також у міській адміністрації нагадали, що пляжний сезон у Києві поки не розпочинатимуть.
На територіях пляжів і зон відпочинку триватиме обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів.
В умовах воєнного стану заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.
- Наразі заборонено відвідувати й узбережжя Одещини, використовувати прибережні води для плавання, риболовлі та розваг. Після недільного шторму сьогодні до узбережжя Одещини прибило ще одну морську міну.
- Водночас, відсьогодні у Києві дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11:00 до 19:00.