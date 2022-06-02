Обстріл Миколаївської області: російські війська вбили двох людей та зруйнували 23 цивільні обʼєкти

За добу червня ворожі війська зруйнували 23 обʼєкти цивільної інфраструктури на Миколаївщині. Дві людини загинули, ще дві отримали поранення.

Про це повідомляють у поліції області.

Ударів зазнали Миколаїв і пʼять населених пунктів: Очаків, Шевченкове, Лупареве, Лепетиха та Галицинове. Є загиблі та постраждалі.

За інформацією адміністрації області, у Миколаєві пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі. Двоє цивільних загинули, ще двоє миколаївців поранені.

У результаті обстрілів на одній з адрес пошкоджений газопровід — без газу залишилось 80 абонентів. В іншому місці через обстріл стався прорив водопроводу. Також після обстрілу частина містян залишилась на кілька годин без світла, але енергетики оперативно все відремонтували.

За даними поліцейських, усього в області пошкоджені шість багатоповерхівок, 12 приватних будинків, чотири приватні підприємства та обʼєкти інфраструктури.