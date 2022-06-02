Офіс генпрокурора: Росія вбила вже 261 дитину під час війни в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, з 24 лютого загинула вже 261 дитина. Ще понад 460 дістали поранень.

Про це пише Офіс генерального прокурора у своєму Telegram-каналі.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях», — зазначають там.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області — 184, Київській — 116, Харківській — 112, Чернігівській — 68, Луганській — 52, Херсонській — 52, Миколаївській — 47, Запорізькій — 29, Сумській — 17, у м. Києві — 16, Житомирській — 15.

Також унаслідок російських обстрілів було пошкоджено майже дві тисячі закладів освіти. Із них 182 зруйновані повністю.