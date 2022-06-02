ISW: Росіяни намагаються убезпечити свої лінії поставок на Херсонщині після вдалого контрнаступу ЗСУ

Експерти американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни намагаються убезпечити лінії звʼязку та поставок у Херсонській області після серії вдалих контрнаступів Збройних сил України.

Про це йдеться в щоденному звіті.

«Українські війська здійснили серію організованих контратак, спрямованих на населені пункти на східному березі річки Ігулець, які розташовані дуже близько до ключової магістралі, що підтримує російські сили далі на північ. Росіяни у відповідь зруйнували мости, які українці використовували в одній із цих контратак, та інші мости через річку, намагаючись утримати свою лінію», — йдеться у звіті.

Зазначається, що українські сили досить близько до ліній поставок, що потенційно підриває здатність росіян протистояти українським контрнаступам з півночі області.

Крім того, ISW вважає, що росіяни побоюються активізації партизанського руху на Луганщині. Головне управління розвідки України (ГУР) 1 червня оголосило про запуск проєкту «Рух опору», щоб активізувати протистояння спробам росії закріпити контроль над Луганською областю. За даними ЗМІ, мвс росії відправляє у «відпустку» спецзагін своїх співробітників до «лнр», що є ймовірною спробою посилити російську адміністративну присутність в окупованому регіоні.

Крім того, експерти зазначили, що російські війська продовжують підривати економічну життєздатність районів, які вони намагаються захопити. Знищення заводів «Азот» у Сєвєродонецьку та «Азовсталь» у Маріуполі свідчить про системну неспроможність російських військ ефективно контролювати економічні та промислові можливості окупованої території.