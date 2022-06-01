Джонні Депп виграв справу проти колишньої дружини Ембер Герд

Американський актор Джонні Депп виграв справу проти своєї колишньої дружини Ембер Герд, яка звинувачувала його у домашньому насильстві.

Про це пише ВВС.

Присяжні постановили, що акторка «діяла зі злим наміром» і звела наклеп на колишнього чоловіка, а її заяви про шлюб з Деппом у статті The Washington Post від 2018 року були неправдивими.

Акторові присудили $15 млн компенсації, а Герд — $2 млн, оскільки присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину через адвоката.

У позові актор заявляв, що Герд зганьбила його, написавши в газеті The Washington Post статтю про те, що зазнавала домашнього насильства. Він вимагав від ексдружини компенсацію на суму $50 млн.

Позов Джонні Деппа, поданий у 2019 році, ґрунтується на статті Ембер Герд 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: «Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися». У тексті безпосередньо не згадується ім’я Деппа, але Герд написала, що за два роки до публікації статті вона стала «публічною особою, яка на власному досвіді дізналася, що таке домашнє насилля».